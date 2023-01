Fiera di Sant'Apollonia 2023

A febbraio torna la magia della Fiera di Sant'Apollonia. Il lungolago di Abbadia Lariana è pronto ad accogliere le tradizionali bancarelle tra dolci, vestiti e caramelle. Non mancheranno stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche del paese, così come spazio alle associazioni. Come accaduto gli altri anni, i visitatori potranno concedersi un viaggio in battello sul ramo orientale del Lago di Como.

Il programma

Lungolago

Ore 9 | Apertura Fiera

Ore 8.30 e 10.30 | Messa solenne alla Chiesa di San Lorenzo

Ore 15.30 Vespri

Civico Museo Setificio Monti

- Visite guidate dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17

Parco di Chiesa Rotta

- Stand delle associazioni

- Mercatino di prodotti enogastronomici locali

Oratorio Piergiorgio Frassati

- Piatti della tradizione alle 12 e alle 13.30