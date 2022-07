1940 Il Fronte al Forte

Dopo due anni di pandemia, al Forte Montecchio Nord di Colico, eccezionalmente e per due giorni, tornano alcuni dei più fedeli rievocatori. Saranno i "reenactors" delle associazioni di ricostruzione storica "Compagnia Carlo de' Cristoforis" e "Storia in Grigio-verde", in collaborazione con Forte Montecchio Nord e con il coordinamento del Museo della Guerra bianca, a riportare il forte nelle cupe atmosfere degli anni '40 dello scorso secolo. Il forte, come in una macchina del tempo, apparirà come doveva essere nel corso della Seconda guerra mondiale.

I visitatori - sia adulti che bambini - avranno l'occasione unica di immergersi nelle atmosfere di oltre ottant'anni fa per fare proprio lo slogan del Forte: "Conoscere la guerra, per costruire la pace".

Sarà possibile visitare le varie strutture del forte (l'ufficio Comando, la Fureria, l'Infermeria, la camerata della truppa e la cucina da campo), che per l'occasione non solo verranno arredate con dotazioni e materiali d'epoca, ma anche presidiate da rievocatori in uniforme storica, impegnati a svolgere tutte le mansioni che occupavano i militari di presidio alla struttura: turni di guardia e di piantone, ispezioni, riviste, addestramento formale, picchetti. Non mancheranno spaccati di vita quotidiana (la consumazione del rancio, momenti di svago e passatempi, piccoli lavori di rammendo dell'uniforme), il tutto realizzato allo scopo di consentire ai visitatori di vivere un'esperienza totalmente immersiva in uno degli eventi fondamentali - la Seconda guerra mondiale - che hanno caratterizzato il XX secolo.

Orari e costi

Il forte è aperto dalle 10 alle 17 in entrambi i giorni. L'accesso individuale al Forte Montecchio Nord o al Forte di Fuentes all'interno degli orari di apertura ordinaria è subordinato al rilascio del relativo biglietto.

Tariffe per la singola visita al Forte Montecchio Nord:

• biglietto intero 9 euro (dai 18 anni in su)

• biglietto ridotto 5 euro (da 6 a 17 anni)

• biglietto omaggio - ingresso gratuito (riservato a: bambini fino a 5 anni, Soci del Museo)

Per la visita di entrambi i forti (Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes) è possibile acquistare biglietti cumulativi:

• biglietto cumulativo intero 13 euro (dai 18 anni in su)

• biglietto cumulativo ridotto 6 euro (da 6 a 17 anni)

A Forte Montecchio Nord, nei periodi e negli orari ordinari, il servizio di visita guidata con partenza a orari prestabiliti è già incluso nel biglietto.

Per informazioni: telefono +39 0341 940322

email: info@fortemontecchionord.it