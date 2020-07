Il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini in centro Lecco

Il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini in centro a Lecco. L'appuntamento è fissato per sabato 1 agosto, dalle 9 alle 12, in via Cavour, angolo via Cairoli.

Al gazebo saranno presenti Silvio Fumagalli (candidato sindaco del Movimento 5 Stelle) e alcuni componenti della lista che si presenterà alle prossime elezioni amministrative, programmate per domenica 20 e lunedì 21 settembre.

«Durante la mattinata verrà a trovarci Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle - spiega Silvio Fumagalli - Saremo a disposizione di tutti i cittadini per illustrare i punti principali del nostro programma: la città di Lecco ha assoluto bisogno di un cambiamento e noi siamo pronti ad affrontare questa difficile sfida».

Il Movimento 5 Stelle proseguirà la raccolta firme per la presentazione della lista elettorale: «Invitiamo i cittadini a sostenerci: la sottoscrizione non implica nessun impegno o vincolo, se non quello di non poter firmare per un'altra lista», conclude Silvio Fumagalli.