Giornata di lavoro conviviale in natura a Cascina Rapello

3^ Minga colectiva

Due giornate il 6 e 7 maggio per tutti/e, grandi e piccoli, di ritorno alla natura, al bosco e alla terra .

Ci dedicheremo alle attività agricole di Cascina Rapello e a preparare lo spazio che questa estate ospiterà i campi estivi in tenda (info).



La Minga Colectiva è una pratica rituale degli indigeni colombiani in cui l’intera comunità, grandi e piccoli, si riunisce per un grande lavoro collettivo. Se in Colombia sono diverse centinaia di persone a costruire insieme un ponte o portare a termine il raccolto del mais, noi contiamo di essere più di 50 persone, più di 100 braccia a prenderci cura del bosco e del frutteto di Cascina Rapello…ma lo spirito e il senso sono gli stessi.

Segnaliamo inoltre:



Nel pomeriggio, 9^ marcia per la Pace,ritrovo alle 14.30 al ponte della ferrovia di Olginate. Partenza ore 15. Cammineremo insieme da Olginate a Lecco (10 km) con un messaggio chiaro “cessate il fuoco”. Arrivo a Lecco in Piazza Cermenati.



Dalle 17.30 musica e interventi.

Le associazioni della Tavola per la Pace vi aspettano, grandi e piccoli. Si tratta di un percorso adatto a tutte le età, in zona pedonale.



Si terrà dalle 9:00 alle 17:30



Comunica la tua presenza entro il 4 maggio: