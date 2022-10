Halloween Party: Turbobalera - La ballata della zucca

Il ritorno di un grande classico, quel party in nome dell’amore che tanto vi è mancato.

Che tu sia un fantasma, uno zombie, un vampiro, l’essere della palude, una mummia, sei il benvenuto per celebrare questa notte ed unirti alla grande baraonda.

line up TBA

musica amorevole tra techno, elettronica, e sì, ci sarà anche qualcosa di forte

amici e nuovi amici, non vediamo l’ora di ri-conoscervi tutti

un baretto adorabile dove potrai dissetarti

presabene in pista e fuori pista

educazione sempre e comunque, e soprattutto fuori no casino raga

ENTRY 5,00€

Per chi non conoscesse il circolo di seguito riportiamo il facile percorso che parte, come punto di riferimento, dal centro commerciale Meridiana di Lecco: https://www.google.com/maps/d/viewer