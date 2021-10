Festa di Halloween a Varenna

Domenica 31 ottobre alle ore 15 il Comune di Varenna organizza una festa a tema dedicata ai bambini: ci si ritroverà in piazza San Giorgio per poi giocare al classico "dolcetto e scherzetto" di Halloween tutti insieme nelle contrade. Conclusione con merenda per tutti in piazza e premiazione della maschera più spaventosa.

