Inaugurazione delle ferrate Gamma e Medale

È tempo di inaugurazione per le tre ferrate Gamme 1, Gamme 2 e Corna di Medale rimesse a nuovo grazie agli interventi di manutenzione e riqualificazione realizzati nei mesi scorsi.

Appuntamento a sabato 19 marzo alle ore 10 al piazzale di partenza della funivia per i Piani d'Erna in località Versasio. Interverranno le autorità cittadine e regionali e i rappresentanti delle ditte e dei gruppi alpinisti Gruppo Gamma Lecco e Gruppo Alpini Medale che hanno eseguito e coordinato i lavori. Previsto un contributo musicale a cura della Consulta Musicale di Lecco, che quest'anno festeggia il 45° anniversario di fondazione, con il Coro Alpino Lecchese, diretto dal maestro Francesco Bussani, e il Coro Grigna dell'Ana di Lecco diretto dal maestro Riccardo Invernizzi.

I percorsi sulle vie ferrate possono essere particolarmente impegnativi: si consiglia di verificare il livello di difficoltà dei singoli percorsi e di munirsi di idoneo equipaggiamento tecnico.

Escursioni con guide alpine

Durante la mattinata sarà anche possibile affrontare i suggestivi percorsi della via ferrata Gamma 1 con l'accompagnamento di 5 guide alpine messa a disposizione gratuitamente dal Gruppo Gamma Lecco. I percorsi guidati partiranno dal piazzale di partenza della funivia per i Piani d'Erna nei seguenti orari:

ore 10.30: singola salita per un gruppo di 5 persone

ore 11.30: due salite per due gruppi da 5 persone

ore 12.30: due salite per due gruppi da 5 persone

L'iniziativa è gratuita per un numero massimo di 25 persone. Per prenotazioni contattare l'Infopoint di Lecco al numero 0341 481485 (tutti i giorni 9-13 e 14 -18).

Anche per i percorsi guidati è richiesto un buon allenamento ed esperienza su percorsi di montagna: per motivi di sicurezza verranno esclusi i principianti. Richiesto inoltre vestiario da trekking, scarponi o scarpa bassa, adatti in ferrata, zaino, imbracatura, casco, kit ferrata con possibilità di noleggi presso lo Sport Hub di Lecco (tel. 0341 288642). Obbligo Green pass e costo della funivia in discesa non incluso.

I lavori

A eseguire le opere frutto dell'accordo sottoscritto e finanziato dal Comune di Lecco (ente committente), Regione Lombardia e Fondazione Comunitaria del Lecchese è stata la Geomont di Lecco (Gamma 1), il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Geoprotection di Mazzoleni Ulderico di Lecco, Panzeri Manuele di Ballabio, Panzeri Martino di Ballabio e Maggioni Giulio di Oliveto Lario (Gamma 2) e l'associazione temporanea di imprese composta dalla Ecoval di Quart e dalla guida alpina Colzada Gualtiero (Medale).

Ferrate Gamma 1 e Gamma 2 sul Resegone: a settembre 2021 sono partiti i lavori di messa in sicurezza dei due apprezzati tratti per una spesa totale di 300mila euro, per la gran parte coperta da Regione Lombardia attraverso un accordo di programma sottoscritto con la Comunità montana e al quale ha poi partecipato il Comune di Lecco. Il disgaggio sulla ferrata Corna di Medale sul Monte San Martino è stato realizzato lo scorso autunno.