Incontri aperti per il futuro di Galbiate

«Nel tentativo di costruire un percorso veramente aperto e partecipato da tanti», il Partito Democratico di Galbiate, Galbiate Cambia, la componente galbiatese e civica di AmbientalMente, il movimento di opinione Agorà e l'Associazione Ambiente e Salute di Villa Vergano promuovono un confronto pubblico trasversale, aperto a chiunque, cittadini, associazioni, gruppi e tutti coloro che intendono dialogare, sui temi che caratterizzano il futuro del paese di Galbiate.

In un periodo complesso, per la crisi sanitaria, le difficoltà economiche e con il cambiamento climatico in atto, ma nello specifico - nel caso di Galbiate - con una crisi politica che ha portato al commissariamento, si ritiene importante lavorare con tutte le forze e i cittadini disponibili a costruire una proposta per il paese.

Il percorso, che si snoderà su diverse serate e che si prefigge l'obiettivo di raccogliere contributi su diversi temi, si svolgerà online, almeno inizialmente.

Per partecipare, sarà sufficiente nei giorni precedenti l’incontro, collegarsi e compilare il modulo cliccando sul seguente link https://forms.gle/M77UJiNVut3fzuvB6 e si riceverà il link per la partecipazione.

Il calendario degli incontri