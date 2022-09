Orario non disponibile

“Save Energy, buone prassi e consigli per ottimizzare l’uso dell’energia elettrica”: con un argomento di stretta attualità La Fucina riprende la sua attività in altopiano.

Venerdì 7 ottobre l’associazione culturale ospita Gianfranco Magni, consulente elettricità energia e sicurezza, per una serata di approfondimento sul risparmio energetico.

Terminato il ciclo di conferenze estive e dopo aver promosso con successo in Valsassina le Giornate Europee del Patrimonio, La Fucina vuole così continuare anche nella stagione autunnale ad offrire alla popolazione momenti di incontro, confronto e dialogo.

L’appuntamento è per venerdì 7 ottobre, alle 21, nella Sala riunioni della Banca della Valsassina, in via XXV Aprile a Cremeno. Ingresso libero, mascherina obbligatoria.