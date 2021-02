L’umorismo a servizio del benessere di coppia, incontro online con gli psicologi e il comico Giacomo Poretti

Una serata di approfondimento online a cura dell'Ordine degli psicologi della Lombardia dedicata alla coppia. L'iniziativa si terrà mercoledì 17 febbraio alle 20:30 e anche l'Amministrazione comunale lecchese ha deciso di promuovere l'incontro al quale prenderanno parte anche i due bravi attori Daniela Cristofori e Giacomo Poretti. L'Ordine degli Psicologi ha deciso di puntare l'attenzione in particolare sulle difficoltà determinate negli ambiti famigliari dal lockdown e in generale dalla pandemia. Un momento per riflettere, ma anche per alleggerire tematiche impegnative come le crisi di coppie, grazie alla competenza e alla comicità di Daniela e Giacomo.

«Si tratta di un momento di informazione e sensibilizzazione che si inserisce nel solco di quella attenzione nei confronti dei disagi che il periodo che stiamo attraversando ha in molti casi generato - sottolinea l'assessore alla famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante (nella foto) - un'attenzione che è passata anche attraverso la sottoscrizione con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia e Crea onlus del protocollo d'intesa per l’attivazione di un servizio di Urgenza psicologica nella Città di Lecco. I rapporti familiari sono stati messi fortemente alla prova dalle difficoltà organizzative, dalle lunghe ore di convivenza forzata, dalla mancanza di svago e di momenti di confronto esterni, da problemi lavorativi o economici. Questa serata vuole rappresentare un'occasione di riflessione con esperti che sappiano guidare i partecipanti nel rielaborare alcuni meccanismi di coppia».

La serata prevede la proiezione e l'esibizione di Daniela Cristofori (psicologa, psicoterapeuta e attrice) e Giacomo Poretti (attore comico, regista e scrittore), autori e interpreti di un testo teatrale dedicato alla vita di coppia, dal titolo “Litigardanzando”, attraverso il quale daranno prova di come l’umorismo e l’ironia possano aiutare ad andare oltre il litigio e valorizzare la libertà nella coppia. «L'incontro sarà un'occasione per recuperare e valorizzare il piacere del bello, molto spesso andato perduto in questa fase».

Attraverso una modalità piacevole la serata entrerà nel tema del legame amoroso, che sarà discusso dal punto di vista della gestione dei conflitti e della terapia di coppia con gli attori, in una tavola rotonda con Laura Fino, psicologa e psicoterapeuta, moderata da Anna Lisa Mazzoleni, referente territoriale dell'OPL per le province di Lecco e Sondrio. Alla serata, che sarà introdotta dal vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, Davide Baventore, e dalla responsabile progetto referenti territoriali, Chiara Ratto, interverrà anche l'assessora alla famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante.

Come partecipare

Per partecipare all'iniziativa è necessario iscriversi entro le ore 12 di mercoledì 17 febbraio utilizzando il modello disponibile a questo collegamento sul sito www.opl.it. Il link e le istruzioni per partecipare verranno inviati il pomeriggio del giorno dell'evento agli indirizzi e-mail degli iscritti. Per maggiori informazioni è possibile contattare i referenti territoriali per le province di Lecco e Sondrio Anna Lisa Mazzoleni e Patrizio Angelinis all'indirizzo lecco-sondrio@opl.it

