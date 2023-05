Jen Razavi in concerto da Granozero

Un'ospite musicale di grandissimo richiamo a Granozero. Il 31 maggio farà tappa al ristorante di corso Promessi Sposi Jen Razavi, chitarrista e cantante del gruppo punk californiano The Bombpops, attivo dal 2009 con diverse pubblicazioni. Razavi si esibirà in un live acustico.

La crew di Granozero, abituata a ospitare artisti di livello internazionale (e in particolare della scena punk californiana), insieme alla punkzine Irritate People e all'etichetta discografica My own Poison Music ha preparato per l'occasione un vero e proprio evento: aprirà il concerto la band milanese I Like Allie, attualmente in tour lungo la penisola.

Il programma

Alle ore 19 è prevista l'apertura del locale, con inizio spettacolo alle 20.30. Sarà possibile cenare con un menu allestito ad hoc per l'occasione.

Il menù

Antipasto

Vitello tonnato

Soufflé di riso e verdure

Polenta oncia 100% local addicted

Tagliere di Salumi in centro tavola

Piatto Unico

In onore della buona tradizione italiana:

Linguine al sugo di pomodoro e polpette di carne

Il menù ha un costo di 30 euro a testa e comprende acqua, pinta di birra o quarto di vino della casa, coperto e caffè ma soprattutto il diritto esclusivo a un posto in prima fila per lo spettacolo. Previste inoltre alternative vegane.

Per chi volesse solamente assistere al live l'ingresso è di 5 euro. Gli organizzatori consigliano di prenotare il posto per non perdere l'occasione di essere presenti a un evento di portata internazionale (telefono 0341 282182).