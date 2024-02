Subacquei e terrestri, tenetevi forte! A un anno dal debutto, il sipario del Cineteatro Palladium si apre nuovamente per accogliere il ritorno dello spettacolo che ha conquistato il cuore di oltre 4.000 spettatori.

La Sirenetta il musical è pronto a catturare nuovamente il cuore di grandi e piccini.

Il Cineteatro Palladium di Lecco, è il luogo magico che ospiterà questi spettacoli mozzafiato. Un teatro che diventerà il vostro portale verso un mondo sottomarino di avventure e incanto.

La Sirenetta il musical è un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, un’occasione per sognare ad occhi aperti e per abbandonarsi all’incanto di una delle storie più belle mai raccontate.

Non lasciatevi sfuggire la magia: un mare di emozioni vi aspettano, qui a Lecco. Ci vediamo a teatro!

La prevendita dei biglietti è esclusivamente online.