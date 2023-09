La coinvolgente storia della Sirenetta torna in scena a Lecco per uno spettacolo speciale a sostegno dell'Emilia-Romagna.

L’alluvione dell’Emilia-Romagna dello scorso maggio, ci ha colpiti profondamente e abbiamo deciso di attivarci immediatamente per poter essere disponibili a sostenere uno dei loro progetti di ricostruzione e sostegno.

Negli ultimi mesi abbiamo collaborato insieme alla Croce Rossa e alla Protezione Civile di Finale Emilia per organizzare una nuova replica del nostro musical. L’incasso sarà devoluto alla Pro Loco di Finale Emilia per fare fronte all’emergenza che non si è ancora conclusa. Le telecamere si sono spente su questa emergenza, ma la situazione è ancora critica.

La Sirenetta il musical vi farà trascorrere due ore di allegria, coinvolgimento e vi lascerà con la consapevolezza di aver fatto del bene.

UNO SPETTACOLO DA NON PERDERE

Ti aspettano canzoni memorabili, personaggi incredibli, costumi sbalorditivi, danze coinvolgenti e una storia meravigliosa che ti conquisterà il cuore. Non hai mai visto la Sirenetta in questo modo!

BIGLIETTI

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile, acquista i biglietti ora! La prevendita dei biglietti è esclusivamente online.

- Ridotto: 10€ (biglietto in platea dai 6 ai 12 anni compresi)

- Intero: 15€ (biglietto in platea dai 13 anni in poi)

- VIP: 20€ (biglietto in poltronissima per i sostenitori che desiderano contribuire maggiormente all'iniziativa)

Entrata gratuita per i bambini con età inferiore ai 6 anni che staranno in braccio a un genitore/accompagnatore.