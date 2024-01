Laboratori di scrittura ogni settimana a Lecco (con prova gratuita)

Spazio alla seconda parte di stagione dei laboratori di Creatività scrittoriale, il progetto di scrittura creativa ed espressiva del giornalista lecchese Stefano Bolotta che in un anno e mezzo ha riscosso notevole successo coinvolgendo persone di ogni età e sbarcando anche nelle scuole lecchesi.

I laboratori (qui le modalità) si svolgono ogni giovedì in presenza in via Digione 31 a Lecco (e, a seconda delle necessità, anche online) con un calendario prestabilito. I costi variano in relazione alle serate che si vogliono seguire, ma la serata di prova per chi non ha mai partecipato è gratuita.

La proposta

La proposta miscela elementi di scrittura a momenti di introspezione e mindfulness. Le esperienze maturate finora confermano che questo mix può giovare all'autostima e aiuta a relazionarsi in gruppo. Attraverso semplici esercizi di scrittura si punta a valorizzare e migliorare alcune proprie caratteristiche e la capacità di cooperare. Questi incontri sono inoltre momento di scambio e conoscenza, utili a tonificare la mente e l'animo e - sulla base dei feedback - anche a divertirsi.

Le tipologie di laboratori

Le tipologie di laboratori proposti sono cinque: Scrittura matta, per stimolare la creatività e l'aspetto espressivo; Connessioni, un lavoro di gruppo per creare empatia e feeling con gli altri partecipanti; Scrittura a tema, con un argomento prestabilito come spunto della serata; Tecniche di scrittura, in cui gli esercizi diventano occasione per mettere in pratica tecniche e consigli di scrittura. Da gennaio si è aggiunto il laborat-orso, a cavallo con un corso con approfondimenti tematici (solo online).

Si può partecipare in maniera libera alle serate che più interessano oppure seguire uno dei cicli proposti.

Come partecipare

Chi non ha mai partecipato in precedenza ai laboratori di Creatività scrittoriale può utilizzare una serata di prova gratuita. Tutte le informazioni sul sito.

Per prendere parte ai laboratori di Creatività scrittoriale è possibile utilizzare il form di iscrizione oppure scrivere a stefano.bolotta@gmail.com oppure chiamare al 339 8255546.