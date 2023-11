Laboratorio artistico e teatrale per bambini dai 3 ai 5 anni

Domenica 26 novembre alle ore ore 11.30 Sara Milani, Claudia Saracchi e Rossana Maggi tengono un laboratorio artistico e teatrale per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni.



Come uccelli leggiadri, ma a volte pazzi e saltellanti, fate largo che arrivano i fantastici bambini volanti! Laboratorio per quei bambini che volano in alto fino a mondi fantastici…e che richiamarli a terra è da impazzire! Un incontro poetico in cui sfioreremo l’avventura del volare con il gioco teatrale della trasformazione dei corpi e la creazione manuale di speciali uccellini di carta. Giocheremo a sperimentare il volo, come uccelli nell’aria, proveremo letteralmente a planare come fa una piuma, fino a immaginare quanto in alto possono volare i nostri desideri.



Il laboratorio ha una durata di un’ora e trenta minuti. Prima del laboratorio è possibile assistere allo spettacolo Cipì. Il gioco del teatro di Campsirago Residenza (ore 10.00).



Laboratorio: 12€ / 9€*

Laboratorio più spettacolo nella stessa giornata: 15€ / 12€*



*Biglietti ridotti per i residenti di Colle Brianza.

Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.



Per lo spettacolo è possibile l’acquisto dei biglietti in prevendita online sul sito di Campsirago Residenza o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti). Per il laboratorio è consigliata la prenotazione via mail scrivendo a info@campsiragoresidenza.it.



È possibile acquistare online il pacchetto spettacolo + laboratorio nella stessa giornata: completato l’acquisto online, inviare una mail a info@campsiragoresidenza.it per prenotare il laboratorio.