Lake Como Light Cruise

La novità assoluta dell’estate 2021 sono le crociere della Navigazione Lago di Como – la prima il 20 agosto in alto lago, quindi il 3 settembre sul ramo di Lecco e il 24 settembre sul ramo di Como. Gli itinerari sono i seguenti:

20 agosto – alto Lago

partenza da Bellagio ore 21, poi tappa a Menaggio, Varenna e Domaso e ritorno.

partenza da Bellagio ore 21, poi tappa a Menaggio, Varenna e Domaso e ritorno. 3 settembre – ramo di Lecco

partenza da Bellagio ore 21.00, poi tappa a Varenna e Lecco e ritorno.

partenza da Bellagio ore 21.00, poi tappa a Varenna e Lecco e ritorno. 24 settembre – ramo di Como

partenza da Como ore 20.45, poi tappa a Tremezzo e ritorno.

Una novità resa possibile dalla collaborazione tra Navigazione Laghi, Camera di Commercio di Como e Lecco, le associazioni di categoria degli albergatori e i Comuni che con il Consorzio Como Turistica, grazie all’importante sponsorizzazione dell’associazione Amici di Como, hanno costruito e implementano fin dal 2018 questo progetto unico nel suo genere. Proprio in queste settimane sono stati installati oltre 80 nuovi fari per rendere ancora più suggestive le location illuminate.

Oltre 500 eventi

Grazie al Calendario unico degli eventi costruito con gli infopoint di Como e Lecco, lo staff del PIC, il piano integrato della cultura che raggruppa oltre 80 soggetti impegnati a gestire e organizzare eventi nel ricchissimo patrimonio artistico e culturale delle due province, è infine possibile scoprire tutti gli eventi che accompagnano l’estate lariana fino a fine settembre. L’edizione è settimanale, a proprio in occasione delle crociere sarà promossa e distribuita una edizione straordinaria che propone 4 settimane di eventi con oltre 500 appuntamenti.

Crociere ed eventi sono promossi da una campagna coordinata tra Consorzio Como Turistica, Camera di Commercio, Lariofiere (che gestisce il sito di destinazione lakecomo.is), e da tutti i soggetti impegnati nella promozione turistica e culturale del territorio.

A sostegno della campagna di promozione è sceso in campo l’assessorato regionale al Turismo su imput diretto dell’assessore Lara Magoni. Attraverso la struttura di Explora sarà ulteriormente amplificata la campagna di marketing per la ripartenza della stagione turistica legata alle crociere e ai borghi illuminati.

Il calendario unico

Edizione straordinaria non più solo in edizione settimanale come fatto finora ma in edizione mensile distribuita ad hotel, strutture extralaberghiere e turisti tramite i 15 infopoint in rete che hanno aderito all’iniziativa tra Como e Lecco. Nella edizione straordinaria lo staff del PC ha raccolto con gli Infopoint qualcosa come più di 500 (cinquecento) appuntamenti dal 12 agosto fino a fine settembre per raccontare cosa sarà questa seconda parte di estate a Como e Lecco con eventi, mostre e visite a musei e dimore storiche. Uno sforzo enorme che consente al turista di conoscere nel dettaglio ogni appuntamento in programma in tutti e 238 comuni tra Como e Lecco nell doppia edizione italiano e inglese. Il calendario unico è una azione del PIC che ha già coinvolto la provincia di Lecco.

