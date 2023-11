Un nuovo incontro il 17 novembre alle ore 21 ad Abbadia Lariana, presso il Teatro dell'Oratorio "Piergiorgio Frassati", per le famiglie con figli di tutte le età e per insegnanti e educatori di ogni ordine di scuola, organizzato dall'Associazione Fuoriclasse, dal titolo "Le ali fragili dei nostri figli". Protagonista della serata sarà Stefano Rossi, noto psicopedagogista e tra i massimi esperti in Italia di educazione emotiva e cooperativa, autore di diverse pubblicazioni per la scuola con la casa editrice Pearson e del metodo didattico che prende il suo nome, fondato sulla collaborazione e cooperazione tra pari, l'educazione civica, emotiva, digitale ed ecologica e sullo sviluppo dell'empatia e la gestione delle emozioni.

Nel suo ultimo libro Lezioni d'amore per un figlio, edito da Feltrinelli, l'autore guida nei labirinti dell'adolescenza, col suo stile delicato e profondo, fatto di metafore illuminanti, in 16 lezioni d'amore per insegnare a ragazzi e ragazze l'arte più importante della loro esistenza: imparare a volersi bene.

La "paura di volare"

In una società sempre più competitiva, i bambini e i ragazzi di oggi devono confrontarsi sempre più spesso con il senso di inadeguatezza. Ansia da prestazione, disistima, disturbi del comportamento alimentare sono alcune delle conseguenze di questa "paura di volare". Durante l'incontro si scopriranno strategie specifiche per rafforzare le ali di figli e studenti e trasformare la paura in "gioia di volare".

Un'occasione importante offerta alle famiglie e a chi si occupa di educazione, inserita all'interno del progetto "Nuove rotte. Strumenti educativi per ripartire dopo la tempesta" finanziato grazie al Fondo Aiutiamoci - Contrasto alle povertà di Fondazione Comunitaria del Lecchese, che vede un'ampia rete di partner, tra cui i Comuni di Mandello e Abbadia, l'Ambito territoriale di Bellano e la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Esino Lario e Riviera, le Parrocchie di Mandello, Abbadia e Bellano, il Punto Giovani di Mandello, Sestaclasse, Gruppo asilo di Esino Lario, Nordik Sky, Polisportiva Mandello, Canottieri Moto Guzzi, Compiti-Point Allenamento, Sineresi cooperativa sociale e Consorzio Consolida.

L'ingresso è libero e gratuito e sarà anche possibile acquistare l'ultimo libro grazie alla collaborazione con la libreria Aquilario di Mandello.