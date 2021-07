Lecco aderisce all'Art Nouveau Week con una visita guidata

Termina domani l'appuntamento di Art Nouveau Week, manifestazione internazionale che dall’8 al 14 luglio celebra la corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni.

Il ricco calendario promosso dall’Associazione ITALIA LIBERTY, con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza, è rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in Italia e all’estero con l'apertura straordinari di edifici pubblici e prevalentemente privati, di norma chiusi al pubblico.

Un periodo che il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha selezionato per la ricorrenza in questa settimana sia dell’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che di quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione viennese, nonché di altri autori dello stile Liberty nati ogni giorno della settimana come ad esempio: Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley.





A Lecco si riscopre il Liberty nelle facciade decorative dei palazzi in città e nei giardini oltre che ai caffè con arredi d’epoca. Un percorso che inizia a piedi dal Comune e prosegue per le vie, viuzze e giardini con una guida. L’iscrizione sul sito www.italialiberty.it obbligatoria la richiesta di partecipazione per limitazioni dovute dalla situazione Covid. Le visite guidate proseguiranno anche fino ad agosto per un’esperienza unica tra arti visive e cibo.



Questa edizione di Art Nouveau Week ha anche il contrassegno delle novità social. Infatti, l’ingresso di Clubhouse, una nuova creatura tra le più amate app del momento, darà spazio alla inedita programmazione di podcast tematici, che permettono di partecipare in modo attivo e personale agli eventi in programma, aderendo gratuitamente a «stanze» con accesso soltanto per invito di un altro utente e tramite scambio di messaggi vocali. Una formula particolarmente intelligente, che coniuga la privacy sulla propria identità con l’alta qualità dei contenuti, nonostante una differenziazione di ruoli degli iscritti alla «stanza», a seconda se si è moderatori, speaker o ascoltatori.



Le restrizioni alla mobilità legate alla pandemia non mitigano la vivacità culturale di ITALIA LIBERTY, che attraverso soluzioni innovative e supportate appieno dalle più aggiornate tecnologie, garantisce la possibilità di entrare virtualmente negli spazi d’arte e cultura dedicati al Liberty. Si tratta di tour virtuali di visita a palazzi, cortili, ambienti poco noti al grande pubblico, attraverso video, commentati e spiegati da esperti, arricchiti con materiali illustrativi che rendono piacevole e istruttiva l’avventura del Festival Art Nouveau Week.



Il curatore di Art Nouveau Week, Andrea Speziali spiega che



«avvicinarsi al complesso fenomeno del Liberty nazionale comporta uno sforzo di sintesi delle migliori espressioni culturali e artistiche di uno stile, che in qualche modo ha rappresentato, o almeno ha tentato di farlo sul versante dell’arte, il compimento del progetto di unificazione nell’Italia post-unitaria. In questo quadro può inserirsi anche la rapida trasformazione che interessò molte città italiane, con ampliamenti urbanistici quanto mai indispensabili non solo per affrontare il forte incremento di popolazione generato dal richiamo verso i centri che offrivano migliori condizioni di vita ma anche dallo sviluppo industriale, che proprio in questi anni si andava a delineare come forza propulsiva per la crescita delle città».







Un concept unico in Europa!

Andrea Speziali, curatore del Festival Art Nouveau Week, si sta cimentando, da diversi anni, in un importante lavoro di ricerca e valorizzazione dello stile Liberty, portando alla luce importanti scoperte di interesse nazionale. Il campo delle ricerche è un indubbio contributo alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, non solo italiano ma anche europeo.



Un festival, uno stile. Tra Italia ed Europa

L'Art Nouveau, in Italia nota anche come stile floreale, stile liberty o arte nuova, movimento artistico e filosofico fiorito tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, condizionò le arti figurative, l'architettura e le arti applicate, sul finire della cosiddetta età della Belle Époque.

La fortuna concomitante e la capillare diffusione, anche a livello popolare, dell’Art Nouveau sono confermate dalla varietà di definizioni del fenomeno: da Paling Sijl (in fiammingo, stile anguilla), a Style Nouille (stile spaghetti), a Style dea Vingt, a Belgische Stil, a Veldesche Siti, in Belgio; da Style 1900, a Modern Style, a Stil van de Veide. In Germania si parla anche di Belgoscher Bandwurm (tenia belga), e di Schnorkestil (stile a spirale): la rivista «Kòlnischer Zeìtung» parlò dì Wellenstil (stile onda); furono usati anche i termini Gereìtzer Regenwurm (lombrico arrabbiato), moderne Strumpfbandlinìen (linea giarrettiera moderna). Ma sì parlò anche di Neustil (stile nuovo), di Nendeutche Kunst (nuova arte tedesca), di Style Morta in Belgio, di Style Guimard in Francia, dove lo si definiva anche Style Mètro, dalle note entrate alle stazioni della metropolitana a Parigi, appunto, di Guimard o Style Jules Verne; si era parlato anche di Style Morris, di Style coup defouet (stile colpo dì frusta), di Glasgow Style, di Lilienstil (stile giglio), senza escludere la definizione dispregiativa di Yachting Style (stile yacht) in Francia. In Spagna si parlò di Arte Jóven e dì Stile Modernista.

Basta questo, in ogni caso, per renderci conto che si tratta di uno stile internazionale e, con una rapida zumata d'insieme, del mondo moderno.



Organizzatori

Il Festival Art Nouveau Week è organizzato da Italia Liberty Associazione di promozione sociale - ETS congiuntamente a un network di associazioni e istituzioni che offrono ai visitatori singoli o a gruppi di tutte le età l’opportunità di avvalersi di visite guidate che propongono stimolanti chiavi di lettura delle poetiche e dei linguaggi dell'arte contemporanea: si tratta di ConfGuide di Confcommercio, GTI Guide Turistiche Italiane e Touring Club Italiano, che permettono di valorizzare con professionalità e competenza il patrimonio storico artistico archeologico antropologico enogastronomico e paesaggistico dell’Italia.





Per alcune visite viene proposta la modalità virtuale, grazie alla quale sarà possibile, ad esempio, ammirare l’architettura torinese o conoscere la collezione Sforzesca di arti applicate dai propri dispositivi, grazie alla partnership tra Italia Liberty e Google Arts & Culture.



La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau around the world", un club formato da appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di opinioni sulle varie correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.





