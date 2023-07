Prezzo non disponibile

In centro Lecco arriva un altro evento legato a cibo e birra, "Lecco Beer Park".

Lecco Beer Park

Craft Beer Festival in riva al lago di Lecco

14-16 Luglio 2023

Lungolago \ Ruota Panoramica

via Martiri delle Foibe

18 Birre artigianali selezionate da Paneliquido, specialisti in Craft Beer Festivals

Cucina Romana \ Porchetta, Pecorino e fritti 100% romani \ Fritto misto e panini di pesce \ Hambuger \ Nachos a nastro \ Cassoeula e panini alla brianzola

Ai piedi della ruota panoramica a due passi dal lago con tante aree relax e atmosfera magica!

Ingresso gratuito

Il format

Beer Park è un festival creato per regalare momenti di allegria e spensieratezza a grandi e piccini. La location offre grandissimi spazi verdi e una bellezza incredibile, che lascerà a bocca aperta gli avventori. L'evento non sarà una semplice festa, perchè si potranno degustare quasi 20 tipologie di birra diversa e di ogni colore: Pils, Lager, Ipa, Weizer, Double Ipa, Bock, Pale Ale, Tripel, Stout... Le birre medie costeranno cinque euro, inoltre sono previsti musica dal vivo, stand di artigianato locale e aree relax.

La location

In pieno centro della suggestiva città di Lecco arriva il Lecco Beer Park! L'evento si svolgerà in una vera e propria terrazza sul lago, in cui la fa da padrona la meravigliosa ruota panoramica. Qui potrai divertirti ed assaporare le migliori birre artigianali e il cibo di ogni genere, ascoltare buona musica e divertirti.

Tap list

Lambrate - American Magut - Pils 5%

Lambrate - Sant’Ambroeus - Strong Ale - 7%

War - Santo Spirito - Bock - 7%

Amerino - Northup - Saison - 7%

Amerino - Guess What - Session IPA - 4,5%

Amerino - Gruff - Stout 7%

OV - Backdoor - Bitter - 5%

OV - Fever Ipa - Ipa - 6%

Edit - Ipaconda - American Ipa - 6,6%

Italiano - Finisterrae - weizen 5%

Italiano - Tipopils - Pils 5%

Clandestino - Riappala - American Ipa - 6,5% (Gluten Free)

Food

A POLPI IN FACCIA (fritto misto di pesce, panino col polpo, frittini)

NANNÌ SAPORI ROMANESCHI (panini con porchetta di Ariccia IGP, box di prodotti tipici laziali, fritti romani) 3° classificato al People’s Choice ESFA Italy 2023

NACHOS A NASTRO (base nachos in varie ricette)

HOT AMERICAN BBQ ( Hamburgers, Panino Pulled Pork, Hot Dog, Fritti)

LA CASSOEULA DEL TOGN (panino con la cassoeula, taglieri, polentine in varie ricette)

GNOC E LAMBROSC (Cucina Romagnola originale con tortellini freschi, gnocco fritto, affettati e formaggi originali della Romagna)

* ogni food avrà almeno una proposta vegana e vegeteriana

Orari

Venerdì dalle 18.00 alle 01.00

Sabato dalle 18.00 alla 01.00

Domenica dalle 12.00 alle 23.00

Ingresso Gratuito

Evento Plastic Free

infoline: info@paneliquido.it

Organizzatori

Paneliquido

www.paneliquido.it