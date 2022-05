Lecco land of...

Un pomeriggio dedicato ai giovani e ai giovanissimi, quello di sabato 28 in centro: dalle 16 alle 18 spazio alle famiglie con "Tra acqua e roccia", un flash mob con un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 14 anni, spettacoli e workshop di giocoleria per disegnare i confini creativi della città grazie a una riproduzione in larga scala del nuovo logo di Lecco.

A partire dalle 18 in piazza Garibaldi spazio alla musica dei dj-set di Snpt, SLVR, Broke One, Afterhours, Reebs e Burning Disco "Sound of Lecco": suoni del lago e della montagna per mettere in musica l'emozione della lecchesità. Ad allietare la serata si esibiranno anche 3 cantanti: Pierfrau, Resq e Ogean.

Così l'assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo: “L’attrattività della città parte dai più giovani. Musica e creatività come ingredienti per accendere ulteriormente la stagione turistica e spingere proposte che toccano la curiosità delle famiglie e animano le piazze. Crediamo nel futuro turistico di Lecco e per questo scegliamo di partire dai più piccoli per seminare una cultura dell’ospitalità e dalle famiglie per cambiare l’approccio forse ancora un po’ troppo scettico ai percorsi professionali e alle professioni del settore turistico”.