'Lecco e la sua storia': presentazione del secondo volume

Sabato 18 dicembre all'Aula Magna del Politecnico in via Ghislanzoni 22, alle 16.30, sarà presentato il secondo volume dell'opera ‘Lecco e la sua storia' dal titolo ‘Dalla crisi del ducato visconteo agli Sforza e al dominio spagnolo’, promosso dall'Associazione Ex Alunni del Liceo Alessandro Manzoni.

Oltre all'autore Angelo Borghi e ai rappresentanti dell'Associazione Ex Alunni, interverranno Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura e alla Coesione Sociale del Comune di Lecco, che ha patrocinato l'iniziativa, e Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, che ha contribuito in maniera determinante alla sua realizzazione.