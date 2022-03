Prezzo non disponibile

Il 20 febbraio è una data che resterà nella storia: nel 2020 a Codogno viene diagnosticato il primo caso accertato di virus Sars-CoV-2. Da lì in poi, con un drammatico effetto virale a domino, l'Italia sarebbe diventata zona rossa, stretta nella morsa della pandemia, del lockdown e della perdita degli affetti più cari, tristemente rappresentata dall'immagine, indelebile nella memoria di tutti, dei veicoli militari che trasportano via le bare dei morti per Covid.

La vita quotidiana fatta di abitudini familiari, di impegni di lavoro e di scuola, di accessi ai servizi pubblici, di socialità, completamente stravolta.

Il Lions Club Castello Brianza Laghi vuole dedicare una serata di approfondimento e di riflessione proprio sul significato di "stravolgimento", per provare a capire quali mutazioni profonde sono intervenute nella vita di tutti i giorni, dalla disposizione del proprio luogo di lavoro alla didattica a distanza, dai protocolli igienico-sanitari a quelli di accessi ai pubblici uffici, dal promuovere eventi e iniziative sociali al vivere con nuovi parametri valoriali le relazioni personali e le proprie priorità.

Con questo intento il Lions Club Castello Brianza Laghi ha organizzato quindi per giovedì 31 marzo, in intermeeting con i Lions Club Val San Martino, Valsassina e Lecco Host, presso la propria sede Ristorante La Casupola a Bosisio Parini l'incontro con il virologo Fabrizio Pregliasco. Titolo: "Una nuova vita dopo la pandemia".

Lettura dantesca

L'intervento del professor Pregliasco sarà aperto da una lettura dantesca, il canto 25 del Purgatorio in cui Dante, attraverso la figura del poeta Stazio, spiega in versi il concepimento della vita, dell'anima e della verità, lettura che vuole anche essere un omaggio a tutto il personale socio-sanitario che sarà presente, dal momento che Dante era iscritto alla Corporazione dei Medici e degli Speziali.

A fine febbraio di quest’anno, un altro dramma è scoppiato: la guerra in Ucraina. Nel rispetto dello spirito lionistico, "We serve", la serata è finalizzata a una raccolta fondi per supportare servizi e aiuti umanitari.