La Compagnia del Domani è lieta di invitarvi al suo nuovo spettacolo di Natale: Lo Schiaccianoci.



Lo Schiaccianoci, noto balletto sulle note musicali di Pëtr Il'i? ?ajkovskij, è sicuramente uno dei più popolari spettacoli natalizi del nostro tempo. La Compagnia del Domani lo porterà in scena con una rivisitazione inedita in cui si alternano coreografie originali, eseguite dalle nostre talentuose ballerine, e dialoghi adattati a rendere lo spettacolo più coinvolgente sia per i grandi che per i più piccoli.



La storia si concentra su Clara, una bambina che riceve in dono dallo zio Drosselmeyer uno Schiaccianoci, il quale si rivelerà magico durante la notte di Natale e condurrà Clara in un viaggio nel regno dei dolciumi. Fra avventure spumeggianti e amicizie esilaranti, la giovane conoscerà un mondo nuovo e incantato.



Lo Schiaccianoci debutterà Sabato 23 Dicembre alle ore 15:00 presso il Cineteatro Palladium di Lecco e tornerà in scena Sabato 13 Gennaio alle ore 16:00 sempre al Cineteatro Palladium.





La Compagnia del Domani è un’associazione artistica e culturale di Lecco. Si pone come obiettivo quello di mettere in scena spettacoli musicali e teatrali. Un progetto di aggregazione giovanile a partire dalla tradizione del teatro musicale e dai suoi mestieri. Un’attività fortemente culturale e artistica.