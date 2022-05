Marco Marsullo presenta "Tutte le volte che mi sono innamorato"

Appuntamento con Marco Marsullo alla Gelateria Costantin nell'ambito del Festival della Letteratura. L'autore presenterà il suo libro Tutte le volte che mi sono innamorato sabato 27 maggio alle ore 18.

Marco Marsullo è nato a Napoli nel 1985. Il suo primo libro è del 2009, Ho Magalli in testa, ma non riesco a dirlo, una raccolta di racconti dal tema surreale e grottesco.

Nel 2013 pubblica il suo primo romanzo che riceve il Premio Hermann Geiger Opera prima: Atletic Minaccia Football Club.

Altri libri: Dio si è fermato a Buenos Aires (Laterza editore), I miei genitori non hanno figli (Einaudi Stile Libero), Il tassista di Maradona (Rizzoli), Due come loro (Einaudi Stile Libero).

Collabora come editorialista con la Gazzetta dello Sport.

Il libro

Chi l'ha detto che l'orologio biologico funziona solo per le donne?

Marco Marsullo si fa portavoce della sua generazione e regala un romanzo divertente e attuale, che è anche un vero e proprio "manuale di istruzioni" per capire il maschio di oggi. Uno spaccato tragicomico e autentico sull'affanno dello stare insieme nella nostra epoca.

Come vivono le relazioni, la coppia, il matrimonio e il sesso gli uomini d'oggi? Cesare, maestro elementare napoletano, ha le idee un po' confuse sull'amore. Tanto romantico quanto cervellotico nelle relazioni, si trincera dietro teorie improbabili e comici segni del destino, ma in realtà soffre per un decennio di storie sbagliate, tossiche, dolorose. Incontri sessuali surreali, colpi di fulmine e bruschi risvegli, e un gruppo di amici che sembra aver capito tutto prima di lui. A trentacinque anni, Cesare è rimasto l'ultimo single del gruppo e non sa più cosa farsene di tutta la sua libertà. Vive con il gatto Thiago, gira per la città sulla sua Vespa, ha un discreto successo con le donne, eppure la notte sempre più spesso torna a casa da solo, con un peso sul cuore. Quando il suo amico Sandro, prossimo alle nozze, gli consegna l'invito con un + 1 che campeggia beffardo accanto al suo nome, Cesare decide di raccogliere la sfida. Ha sei mesi per trovare la persona giusta che lo accompagni al ricevimento di matrimonio, ma come si trova l'amore oggi? Come orientarsi là fuori? Uno spaccato tragicomico e autentico sull'affanno dello stare insieme nella nostra epoca.

Dialogherà con Marco Marsullo Alessandra Giulia Giavazzi, giornalista di Unica TV.