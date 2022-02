Rassegna domenicale per bambini e famiglie "C'è spettacolo a teatro 2021/22" con Spazio Teatro Invito. Domenica 6 febbraio alle ore 16 in programma "Meneghino e il castello di Tremarello" della compagnia C'è un asino che vola. Per bambini a partire da 3 anni.

La trama

La Principessa Mafalda è stata rapita e Brighella, incaricato del ritrovamento, chiede aiuto a Meneghino, amico leale, onesto e generoso. Insieme partono all'avventura armati del solo bastone. Purtroppo oltre al terribile brigante Sparafucile, che vuole monete d'oro in cambio della Principessa Mafalda, i due amici devono affrontare un sinistro personaggio che vive nel Castello di Tremarello, luogo considerato terribile e spaventoso. Riuscirà Meneghino a riportare a casa sana e salva la Principessa? Quale prova di coraggio lo aspetta?

Biglietti

Ingresso a biglietto, posto unico 6 euro. Abbonamento a 4 spettacoli 18 euro. I biglietti si possono acquistare online oppure presso lo Spazio Teatro Invito. Il giorno dello spettacolo il botteghino apre alle ore 15.