Mercatino delle pulci a Valmadrera

Una gradita iniziativa, che fa registrare centinaia di presenze. Il Mercatino delle Pulci e dell’Antiquariato di Valmadrera riparte. Il primo appuntamento della stagione 2021 e? per domenica 27 giugno. L’evento si svolgera? come sempre dalle ore 8.30 alle ore 17.00, presso il piazzale del Mercato cittadino, rintracciabile in via Molini.

«Troverete ad accogliervi tutti i nostri espositori, piu? carichi che mai - spiega Christian Vassena, presidente dell’UGT -. Saranno adottate tutte le misure necessarie per permettervi di visitare il Mercatino in totale sicurezza».

Il Mercatino delle Pulci e dell’Antiquariato di Valmadrera, organizzato da UGT Valmadrera, si tiene ogni quarta e quinta domenica di ogni mese da gennaio a novembre, richiamando molti visitatori provenienti anche da fuori provincia.

Vari gli altri appuntamenti in programma:

Domenica 25 luglio 2021

Domenica 29 agosto 2021

Domenica 26 settembre 2021

Domenica 24 ottobre 2021

Domenica 31 ottobre 2021

Domenica 28 novembre 2021

Tutti gli espositori e gli appassionati dei mercatini per ulteriori informazioni possono consultare il portale web sempre aggiornato www.mercatinopulcivalmadrera.it o la pagina Facebook “Mercatino delle Pulci di Valmadrera”.

