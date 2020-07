La finale regionale di Miss Mondo a Dervio

Le selezioni di Miss Mondo passano da Dervio. Il ritorno alla normalità passa anche attraverso una tradizione legata alla bellezza italiana, ovvero il concorso di Miss e in questo caso Miss Mondo. Dopo le selezioni svolte on line nei mesi di lockdown ora si può ripartire e 19 ragazze bellissime, selezionate tra 600 partecipanti con un milione e mezzo di visualizzazioni, sfileranno sul palco del Parco Boldona di Dervio sabato 25 luglio a partire dalle 20.30.

Si tratta di una manifestazione di valore nazionale, trattandonsi della fase che porterà una ragazza alla finale. La vincitrice della finale regionale infatti andrà a Gallipoli il 19 settembre per la finale italiana. Ma non sarà solo bellezza l'appuntamento di sabato perchè ci sarà musica e divertimento con i personaggi di Radio 105: Dj Spyne e Pippo Palmieri di Radio 105, Roberto Scavello Bobo, Fabio Ferlin e Dj Sebbo.

I biglietti

I biglietti sono acquistabili in prevendita mettendosi in contatto con l'ufficio turistico di Dervio allo 0341 804450. «L'intera giornata di sabato sarà dedicata alla promozione di Dervio, che ha già avuto spazio su diverse riviste nazionali per questo evento, tra le altre cose le miss solcheranno le acque del Lario sulle Lucie e faranno un servizio fotografico a Corenno - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Si tratta di un evento di rilievo nazionale che in qualche modo, nel rispetto delle regole Covid, rimette in modo l'attività turistico promozionale del territorio».