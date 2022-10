Una mostra per i 100 anni dalla nascita di Don Luigi Giussani. E una serie di iniziative durante le quali parteciperà anche il cardinale Scola, arcivescovo emerito di Milano.

Il 15 ottobre 1922, a Desio, nasceva Luigi Giussani: coinvolgente figura di sacerdote ed educatore, Giussani occupa un posto di primo piano della recente storia non solo italiana e non solo ecclesiale. Lo ha ricordato Papa Francesco il 15 ottobre scorso durante l'udienza concessa in piazza San Pietro a oltre 60mila ciellini: "Io esprimo la mia personale gratitudine per il bene che mi ha fatto, come sacerdote, meditare alcuni libri di don Giussani da prete giovane; e lo faccio anche come Pastore universale per tutto ciò che egli ha saputo seminare e irradiare dappertutto per il bene della Chiesa".

Seguendo il carisma di don Giussani, e grazie alla sua "capacità unica di far scattare la ricerca sincera del senso della vita nel cuore dei giovani, di risvegliare il loro desiderio di verità" - dice ancora Papa Francesco - sono nati e cresciuti movimenti come Gioventù Studentesca e Comunione e Liberazione, oggi diffusi in tutto il mondo. È accaduto così anche a Lecco, cominciando dai primi incontri con don Giussani negli anni Cinquanta del secolo scorso e arrivando all'oggi, con una presenza diffusa nella nostra realtà.

Alla figura e al pensiero di Giussani, nel centenario della nascita, è dedicato a Lecco un articolato evento che fa perno sulla mostra multimediale "Giussani100 - Dalla mia vita alla vostra" che sarà ospitata presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano dal 4 al 6 novembre e che prevede nella prima giornata un dialogo pubblico con il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano. La mostra - organizzata da Comunione e Liberazione Lecco e presentata per la prima volta al Meeting di Rimini nell'agosto scorso - ha il pregio particolare di presentare una serie di filmati anche inediti di don Giussani, oltre a immagini, testi e testimonianze di personalità che lo hanno conosciuto o sono stati profondamente toccati dalla sua persona. Una serie di pannelli illustra poi la biografia del sacerdote, mentre altri sono dedicati alla presenza di Don Giussani a Lecco, partendo dalla nascita di Gioventù Studentesca nel 1955 e proseguendo sino a delineare la presenza di Comunione e Liberazione in città negli anni più recenti.

La mostra

Il percorso si snoderà tra aule e corridoi del Polo lecchese del Politecnico (che supporta l'iniziativa insieme a UniverLecco, mentre Provincia e Comune di Lecco hanno concesso il loro patrocinio), accompagnando il visitatore tra maxischermi, pannelli esplicativi e gigantografie. L'ingresso è libero e aperto a tutti, dalle ore 10 alle ore 18 di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre; un gruppo di guide sarà sempre a disposizione del pubblico.

L’inaugurazione ufficiale è in programma alle ore 18 di venerdì 4 novembre.

Gli incontri

Due gli incontri in programma:

Venerdì 4 novembre - ore 21

Aula Magna Politecnico di Milano - Polo di Lecco

"Si può vivere così"

Dialogo con il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano

Venerdì 11 novembre - ore 21

Aula Magna Politecnico di Milano - Polo di Lecco

"Vite cambiate"

Testimonianze di: Paolo Prosperi - Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo

Silvio Cattarina - fondatore Comunità terapeutica L'Imprevisto