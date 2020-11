Un’intensa mostra collettiva online nell’Era Covid

Una corposa e per certi versi originale mostra online è stata “allestita” in questi giorni dal giornalista e critico d’arte Silvano Valentini e dall’affermata e apprezzata pittrice internazionale Olena Khudoley sul tema, purtroppo drammatico e ancora molto d’attualità, del Coronavirus, una mostra, possiamo dire, dell’Era Covid.

Le opere selezionate e segnalate come le migliori e più significative tra tutte quelle prese in considerazione dagli organizzatori Valentini e Khudoley sono, da sinistra in alto nella foto, “Ritratto” di Eugenio Galliani, che ci ha improvvisamente lasciato pochi giorni fa, “Quando è violato lo sguardo della speranza” di Sergio Colombo, “Covid?” di Raffaella Dell’Orto, poi tre opere recenti di Francesco “Frisco” Pirovano, molto noto anche per il ritratto del fotografo e cineoperatore che ci ha lasciati a marzo Manrico Casali, “Al tramonto”, “Lo sguardo” e “Un passo indietro”, e quindi “Panta Rei” (Tutto Scorre) di Paola Riva.

In seguito verranno messe online anche altre opere che dovessero pervenire agli organizzatori, e tutte visibili digitando “Arte in Bottega”.