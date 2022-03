Presentata al Meeting di Rimini lo scorso agosto, la mostra “Emilia Vergani, saggia e ardente” verrà riproposta a Lecco dal 2 al 10 aprile 2022 nel Chiostro della Canonica di piazza Cermenati 5 per iniziativa della Compagnia delle Opere Lecco-Sondrio e del Centro Culturale Alessandro Manzoni. Realizzata in occasione del ventennale della scomparsa di Emilia Vergani (moglie di Giancarlo Cesana, medico, docente universitario, per anni a fianco di don Luigi Giussani nella guida di Comunione e Liberazione), la mostra ripercorre le esperienze che hanno segnato la sua vita. Attraverso una raccolta di testimonianze di amici e di suoi interventi riguardanti l’opera educativa In-Presa si può conoscere la sua figura, capace di coinvolgersi con Cristo e trascorrere la vita nell’obbedienza a quell’incontro per lei decisivo e foriero di una iniziativa sociale che negli anni ha coinvolto anche tanti giovani lecchesi e le loro famiglie.

In-Presa nasce a Carate Brianza proprio dall'iniziativa di Emilia che, a partire dal 1994, s'impegna a sperimentare innovative esperienze di affido diurno di ragazzi in situazione di disagio sociale, scolastico e lavorativo. Emilia era convinta che questi ragazzi meritassero quello che avevano i suoi figli: innanzitutto una casa, luogo di amore certo e senza misura. Da questa convinzione e attraverso il lavoro di decine di educatori e volontari, oggi i ragazzi seguiti dall'opera sono più di 450 e le attività di In-Presa comprendono: formazione professionale, formazione in alternanza scuola lavoro, accompagnamento al lavoro e aiuto allo studio per ragazzi della scuola secondaria primaria e secondaria.

Orari mostra: 10-12.30 e 14.30-18.30 dal 2 al 10 aprile

Chiostro della Canonica, piazza Cermenati 5 - Lecco

Sarà possibile prenotare visite guidate.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: segreteria@leccosondrio.cdo.org

Nell’ambito della mostra sono previste le seguenti iniziative:

Sabato 2 aprile ore 11

Inaugurazione della mostra alla presenza delle autorità - Chiostro della Canonica, piazza Cermenati.

Lunedì 4 aprile ore 21

Incontro di presentazione: videointervista al cardinale Angelo Scola; interventi di Giovanni Cesana, medico, e Franca Scanziani, curatrice della mostra.

Nuovo Aquilone Cinema Teatro - via Parini 16 (ingresso su prenotazione).

Mercoledì 27 aprile ore 21

“Vieni dietro a me”

Emergenza educativa giovanile, dispersione scolastica e In-Presa

Percorsi di formazione professionale del territorio lecchese

Intervengono: Chiara Frigeni, preside del Centro formazione professionale In-Presa di Carate

Paolo Cesana - Fondazione Clerici Lecco

Gabriele Marinoni - Centro formazione professionale Polivalente Lecco

Coordina Stefano Gheno - Cdo Opere sociali

Nuovo Aquilone Cinema Teatro - via Parini 16 (ingresso su prenotazione)

Anche a Lecco In-Presa sostiene Avsi nella sua campagna straordinaria in aiuto della popolazione ucraina.

Lungo tutta la durata della mostra, nel Chiostro della Canonica saranno disponibili le confezioni di biscotti preparati dalla Pasticceria Il Buono di In-Presa a sostegno delle iniziative che Fondazione Avsi sta attuando in Ucraina, Polonia, Romania e Italia per sostenere la speranza del popolo ucraino.

La Società Cooperativa sociale In-Presa si occupa di formazione professionale, aiuto allo studio e accompagnamento al lavoro. La proposta didattico-educativa di In-Presa è finalizzata innanzi tutto a offrire ai giovani, attraverso il lavoro e lo studio, la strada per scoprire che la vita ha un senso e che la realtà è una possibilità positiva, affinché possano affrontare con coraggio e certezza la vita. Questa introduzione alla realtà si realizza dentro un legame affettivo, educativo e formativo che i ragazzi instaurano con le figure adulte di riferimento, siano essi insegnanti, educatori, imprenditori e professionisti (veri e propri maestri per i ragazzi) o volontari. Cooperativa sociale In-Presa è un ente accreditato presso Regione Lombardia per tutte le attività di istruzione e formazione professionale.