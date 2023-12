Babbo Natale al Villone

Orario non disponibile

Quest'anno a Mandello si è formato il Comitato amici del Villone per sostenere le attività dell'Istituto Santa Giovanna Antida. Genitori, insegnanti, ex alunni, suore, si sono prodigati per costruire il villaggio di Babbo Natale, che si è rivelato un ottimo momento di conoscenza tra adulti, crescita e collaborazione all'insegna del bene comune e della condivisione: donare ai nostri bambini e a tutta la comunità di Mandello e del circondario due giorni di festa, divertimento e relax sotto gli occhi attenti degli adulti.

Il programma

Appuntamento a sabato dalle 15 alle 21 e domenica dalle 10 alle 19 con mercatini di Natale e punto di ristoro all'interno.

Alle ore 17 spettacolo natalizio "L'incantesimo di Natale al castello".

Domenica dalle 10 alle 16 battesimo della sella con cavallo e pony e dalle 11.30 spettacolo "Fattore Danza".

Previsti truccabimbi, palloncini modellabili e laboratori di Natale al coperto nei seguenti orari: sabato 15-17, 18-19, domenica 10-12, 14-17.

Apertura bar e punto di ristoro sabato dalle 16.30 e domenica dalle 10 alle 18.

Ingresso gratuito con attività a pagamento. Parcheggio e ingresso da piazza Beata Vergine del Fiume di Mandello.