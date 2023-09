Ritorna l'OktoberLecch alla sua ottava edizione con i migliori truck che vi accoglieranno per esaudire ogni vostro desiderio culinario.

Potrete scegliere tra croccanti fritti di carne e di pesce, buonissimi arrosticini arbuzzesi, hamburger, pulled pork e tanti altri gustosi piatti della nostra magnifica penisola.

E non sarebbe OktoberLecch senza la birra: potrete scegliere tra una selezioni delle migliori birre bavaresi arrivate direttamente dall’Oktoberfest veramente da leccarsi i baffi e con il nostro lago a incorniciare la manifestazione!

Ogni sera le nostre band saranno calde e trepidanti per farvi ballare e scatenare a suon di rock.

Venerdì 29 settembre

Dalle 20

Musica live con i nostri amici di Areavasco

Sabato 30 settembre

Dalle 20

Musica live con la più scatenata band della provincia lecchese i Tazmania

Domenica 1 ottobre

Dalle 18

Musica e balli country con i 700 metri sopra il cielo

Un'utile area tavoli per assaporare i nostri prodotti e assistere ai nostri spettacoli con tutta comodità.

Area giochi attrezzata con gonfiabili per far divertire i più piccoli.

Apertura manifestazione alle 17 di venerdì 29 e per tutto il weekend vi accompagneremo in un esperienza di sapori e gusti della nostra magnifica penisola con i migliori truck in circolazione!