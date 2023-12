Antonio Albanese torna nella sua Olginate. E concede il bis

Un regalo speciale per i primi 5 anni del nuovo "Jolly". Mercoledì 10 gennaio al cinema teatro di Olginate arriverà infatti Antonio Albanese, il celebre attore e regista che ha vissuto a lungo proprio a Olginate ambientandovi anche il suo ultimo film "Cento Domeniche", applaudito da pubblico e critica. Albanese concederà anche il bis: viste infatti le numerose richieste e il sold out al primo appuntamento delle 20.30, l'artista parlerà allla platea olginatese anche alle ore 18, sempre del 10 gennaio.

Il doppio annuncio è stato dato, con grande soddisfazione, dai volontari del "Jolly", coordinati da Mattia Morandi. "Esattamente 5 anni fa, il 26 dicembre 2018, il cinema teatro Jolly riapriva - ricorda Morandi - Dopo la completa ristrutturazione della sala e qualche anno di attività saltuaria, un gruppo rinnovato di volontari guidati dal nuovo parroco Don Matteo Gignoli decise di ridare vita, con una programmazione settimanale ben strutturata e continuativa, a una realtà attiva in paese dal 1968".

La rinascita del Jolly e il quinto compleanno

La prima proiezione della ripresa fu "il Grinch", da allora sono passati 5 anni, 5 stagioni cinematografiche, 3 stagioni teatrali "grandi nomi", oltre 200 film diversi, concerti, 1 pandemia, quasi 50.000 ingressi e diverse decine di volontari coinvolti nella gestione delle diverse attività. "In questi giorni festeggiamo l'anniversario, ma nelle prossime settimane vogliamo farlo anche con il nostro pubblico e con un cittadino olginatese d'eccezione - aggiunge Mattia Morandi - Mercoledì 10 gennaio avremo infatti il piacere di ospitare nella nostra sala Antonio Albanese. A partire dalle 20.30, Antonio introdurrà la proiezione del film Cento Domeniche e dopo la visione salirà sul nostro palco per i saluti, i ringraziamenti e qualche aneddoto curioso e indiscreto relativo alla registrazione del film a Olginate".

In questi giorni è stato possibile acquistare il biglietto per la serata a prezzo speciale, con le solite modalità: il sito www.cinemateatrojolly.it o la cassa del cinema (a partire da 30' prima delle proiezioni). E visto che i posti per il primo spettacolo stanno già andando esauriti, l'attore ha deciso di concedere il bis. "A seguito delle numerose richieste pervenute da coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi in tempo un posto per l’evento serale delle 20.30 e soprattutto grazie alla disponibilità e gentilezza di Antonio Albanese, abbiamo fissato una proiezione aggiuntiva alle ore 18.00 sempre del 10 gennaio. Anche in questa occasione - concludono i volontari del Jolly - sarà possibile assistere al racconto di aneddoti e retroscena curiosi del film Cento Domeniche girato a Olginate". Anche in questo caso le prevendite sono già aperte sempre sul sito www.cinemateatrojolly.it