"Cento domeniche" nelle sale lecchesi. E arriva anche Antonio Albanese

"Il film racconta di una provincia, la tua, quella di Lecco, dove sei nato e cresciuto"... "Sì, è proprio così. Ho voluto quella fabbrica dove avevo lavorato da giovane come metalmeccanico, ho scelto quella comunità di Olginate, in provincia di Lecco, che io amo perchè conosco. Ho collaborato con alcuni residenti del luogo. Qui ci sono persone perbene, grandi lavoratori e avevo bisogno di circondarmi di questa vera umanità. Coinvolgendo poi altri attori professionisti che io conosco e stimo da sempre, ho dato vita a questo film".

Alla domanda di Fabio Fazio, Antonio Albanese ha risposto così parlando del suo "Cento domeniche" presentato a Che Tempo che fa, sul Nove. Una storia drammatica, con protagonista Antonio Riva, un operaio esodato che vive sereno nella sua normale e apprezzata quotidianità fatta di amici e di affetti. Ma proprio mentre vuole aiutare economicamente la figlia che ha deciso di sposarsi, viene "tradito" dalla sua storica banca, con i suoi risparmi di una vita di lavoro ridotti a poche centinaia di euro.

Il film di Antonio Albanese è in uscita in questi giorni nella sale di tutta Italia e a breve approderà anche nella "sua" provincia di Lecco. E come ospite d'onore alla prima lecchese ci sarà proprio lui, attore e regista di un film che si annuncia di alto livello e coinvolgimento. Come annunciato dal prevosto monsignor Davide Milani sulla propria pagina facebook, "Venerdì 24 novembre, alle ore 17:30 e alle 21, Antonio Albanese sarà presente al cinema teatro Nuovo Aquilone di Lecco per presentare il suo ultimo film, Cento Domeniche, ambientato nel Lecchese e per discuterne con il pubblico". I biglietti sono disponibili su www.aquilonelecco.it

La pellicola verrà presto proiettata anche a Olginate - dove Antonio ha vissuto per diversi anni - al cinema teatro Jolly, vicino alla chiesa parrocchiale di Sant'Agnese. "Ancora un altro straordinario weekend si è appena concluso al Jolly con il film della Cortellesi praticamente inarrestabile - hanno commentato i portavoce dello staff di volontari, Mattia Morandi e Manuel Missana - Un’altra settimana sta partendo con tanti eventi e poi arriva Cento Domeniche!".

L'appuntamento è a partire da venerdì 1 dicembre. I biglietti cono acquistabili online o in biglietteria negli orari di apertura. Info e prevendite come sempre su: www.cinemateatrojolly.it "Tutta Olginate lo aspettava e finalmente è arrivato il film del nostro compaesano Antonio Albanese. Ora speriamo che possa farci la sorpresa e riesca a venire a trovarci anche lui al Jolly. Intanto non vediamo l'ora di applaudire il suo film girato proprio nel nostro territorio".