Una straordinaria Lella Costa chiude sold out la rassegna "I grandi nomi"

Una straordinaria Lella Costa chiude la rassegna teatrale "I grandi nomi". L’attrice milanese, nuovamente al Jolly di Olginate la scorsa sera dopo oltre trent’anni, ha magistralmente presentato la pièce teatrale "Otello, di precise parole si vive” con la regia di Gabriele Vacis. Un monologo intenso, appassionato, dal ritmo incalzante, quello regalato da Lella Costa al pubblico olginatese che anche questa volta ha fatto registrare l’ennesimo sold out.

Solo così, con una performance di straordinaria bellezza, interpretata da una delle attrici italiani più talentuose di sempre, poteva concludersi la rassegna de “I grandi nomi” edizione 2023-2024. "Una rassegna che ha regalato momenti memorabili in una escalation crescente di emozioni degne dei teatri più importanti d’Italia - commenta Mattia Morandi, responsabile artistico del cinema teatro Jolly - Dalla frizzante serata con la simpaticissima Chiara Francini, all’ironia tagliente di Giuseppe Giacobazzi, passando per il grande show del mago Raul Cremona fino al poliedrico Giovanni Vernia. Uno show più bello dell’altro, che ha catturato l’attenzione e l’apprezzamento del pubblico che ha riempito il Jolly ogni volta fino all’ultima poltrona, garantendo il tutto esaurito 5 volte su 5 battendo ogni record e ogni più rosea previsione".

Quella targata Olginate è stata dunque una rassegna teatrale di alto livello artistico, resa possibile grazie anche al prezioso sostegno degli spondor Aag Stucchi, Amico Fuoco, Sala Punzoni, Fiorista Adda, Corti Ottica Foto, Carlo Salvi, Le casette di Osvaldo e Samà Superstore. "Un ringraziamento speciale va inoltre al Comune di Olginate per il prezioso supporto logistico, all’associazione Agorà di Valgreghentino per il contributo nella scelta artistica della programmazione e all’agenzia di spettacoli Duepunti di Cernusco Lombardone per l’organizzazione" - aggiunge Mattia Morandi.

Altri due eventi teatrali "fuori rassegna" con Felice Caccamo e Federico Buffa

La stagione 23/24 però non finisce però qui: come da programma presentato a fine settembre scorso durante la JollyNight, ci sono ancora due eventi teatrale "fuori rassegna" degni di nota. Mercoledì 3 aprile sarà ospite Filippo Caccamo per la gioia di maestre e professoresse (già sold out da tempo) e giovedì 11 aprile il grande Federico Buffa, da SkyTv, per una performance dedicata alla vittoria della nazionale italiana di calcio del 1982 (biglietti disponibili online sul sito www.cinemateatrojolly.it)

Nel frattempo la direzione artistica del Jolly sta lavorando alla predisposizione di una lista di “big” che potrebbero calcare il palco del teatro nel corso della prossima Stagione Artistica 24-25. Per definire i nomi, come da tradizione, sarà coinvolto il pubblico (sempre più affezionato) attraverso un sondaggio che verrà diffuso tramite i consueti canali di comunicazione del Jolly. Si ringrazia Giovanni Bresciani per le foto