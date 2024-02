Un altro sold out: Raul Cremona conquista il pubblico del Jolly

Nuovo evento di successo al Jolly. L'ultimo "big" in ordine di tempo approdato al cinema teatro di Olginate è stato Raul Cremona che ha fatto il tutto esaurito nonostante il rinvio a una seconda data per motivi tecnici. "Non vedo l'ora di essere a Olginate" aveva detto Raul e la scorsa serata è salito sul palco del jolly tra gli applausi, conquistando il numeroso pubblico presente con il suo show dal titolo "Bravissssssimo". Soddisfatto il team di volontari coordinato da Mattia Morandi che ora guarda ai prossimi appuntamenti in programma.

"Raul Cremona è stato davvero bravo e coinvolgente, e il nostro impegno è stato premiato dall'ennesimo sold out registrato - commenta Mattia Morandi - Ora vi aspettiamo nella serata di martedì 27 febbraio per lo spettacolo 'Vernia o non Vernia'. Più avanti, il 21 marzo avremo invece Lella Costa e il 3 aprile Filippo Caccamo. L'11 aprile sarà invece la volta di Federico Buffa. Vi aspettiamo!". Lella Costa e Filippo Caccamo sono ormai già sold out. Continua intanto anche la programmazione cinematografica: i prossimi film in calendario sono Manodopera, "The old Oak" e Napoleon. (Clicca qui per vedere tutti eventi del Jolly).