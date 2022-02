Il Panathlon torna a riunirsi in presenza. Ospite Andrea Oriana

Torna a riunirsi in presenza il Panathlon Club Lecco, e lo fa in occasione della serata del passaggio di consegne fra il presidente uscente Francesco Calvetti e il nuovo Andrea Mauri con il rinnovato consiglio direttivo, in programma per martedì 15 febbraio alle 20 all'NH Hotel di Lecco.

Tema dell'incontro sarà il nuoto con la presenza dell'atleta Andrea Oriana, azzurro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 nella specialità farfalla e ora nuotatore di gran fondo con all'attivo la traversata della Manica e del Lago Titicaca a tempo di record. Con lui sarà presente anche il suo storico allenatore Vittorio Anghileri e Carla Silva, direttore sportivo della sezione nuoto della Canottieri Lecco.

Il profilo di Oriana

Classe 1973, Andrea Oriana entra giovanissimo nella squadra agonistica della Canottieri. La sua specialità è la farfalla-delfino nella quale vincerà, in carriera, ben 15 titoli tricolori (3 nei 100 e 12 nella sua distanza preferita, i 200 metri), oltre a contribuire al successo della sua società nella staffetta mista per tre volte.

Nei 200 metri delfino ha stabilito due primati italiani in vasca lunga, entrambi a Bari nel 1998, e due in vasca corta, a Desenzano nel 1998 e nel 2000. Nelle competizioni in nazionale maggiore ha debuttato ai Mondiali di Roma nel 1994 e terminando la carriera ai Mondiali in vasca corta di Indianapolis nel 2004. Vanta inoltre la partecipazione agli Europei del 1995 e del 2000, a due edizioni delle Universiadi (1997 a Messina e 1999 a Palma di Maiorca) e ai Campionati Europei di nuoto in vasca corta del 2001. Oltre naturalmente a una sua presenza ai Giochi Olimpici di Atlanta.

Poi, a distanza di anni dall'ultima gara, ecco la passione per il nuoto di gran fondo: dalla traversata della Manica al lago Titicaca. Quindi il ritorno dove tutto era cominciato, ed è storia recente, alla Canottieri Lecco, nelle vesti di allenatore.