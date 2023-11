Sabato 25 novembre alle ore 21.00 va in scena a Campsirago Residenza il nuovo spettacolo Piccola Umana Specie di e con Vincenza Modica, Soledad Nicolazzi, Dalia Padoa: esseri in stanze attigue di una non meglio precisata residenza conducono vite parallele. Una Voce. Un tempo sospeso, futuro ma non troppo. Sono di età indefinita, di stato adolescenziale, di genere femminile ma non ostentato, come si conviene e come è comodo che sia. Abitano una dinamica di rispetto e dispetto con la Voce, con cui, in modi differenti, interloquiscono.



Su un filo sottile, tra il comico e il tragico si muovono questi esseri. Un improvviso tempo sospeso apre un varco inaspettato…



Di e con Vincenza Modica, Soledad Nicolazzi, Dalia Padoa | Regia Vincenza Modica | Disegno luci Adriano Salvi | Disegno del suono Luca Maria Baldini | Evento realizzato con il contributo di Life is Live un progetto di Smart con Fondazione Cariplo



NOTE DI REGIA

Quando solitudine e isolamento sono portati alle estreme conseguenze, quando predominano emozioni primordiali come la paura e la rabbia, è ancora possibile l’incontro? Quale punto di svolta potrebbe indicare una possibile sovversione di tale stato di fatto, consentendo una sorta di riscatto umano? Quali sono i canali per riscoprire varchi di comunicazione ed empatia?



Alle ore 17.00, la regista Vincenza Monica tiene un laboratorio gratuito rivolto ai giovani dai 14 anni. Cosa significa, per ognuno di noi, comunicare? Cosa scaturisce quando ci avviciniamo o ci allontaniamo, quando ci guardiamo negli occhi, quando pronunciamo una parola, una frase? Il laboratorio partirà da esperienze personali e lavorerà attraverso pratiche teatrali e per dare voce ai pensieri e ai sentimenti di ognuno. Durante il laboratorio ognuno potrà dare il suo contributo, la sua testimonianza, che lasceranno come traccia nello spettacolo.