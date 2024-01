A grande richiesta rivivono il mito di Pietro Vassena e l'epopea del C3, il sommergibile costruito dallo stesso inventore malgratese per posarsi sul fondo del Lago di Como, a -412 metri, il 12 marzo 1948 ad Argegno.

Dell'impresa, che diede grande lustro a Lecco e alla sua laboriosità in tutto il mondo, si parla sempre troppo poco. Quest'anno, però, ricorrono i 75 anni dall'immersione da record. A pochi giorni da quell'impresa, il 16 febbraio 2024, Stefano Bolotta porterà in scena al Planetario di Lecco la conferenza "Pietro Vassena: il genio tornato dagli abissi".

Si tratta di un bis: dopo il grande successo della conferenza del 17 novembre scorso, che fece registrare il sold out, l'associazione Gruppo astrofili Deep Space ha deciso di inserire in calendario la replica dell'evento per consentire anche ad altri lecchesi di rivivere l'interessante esistenza di Vassena. Per una volta al Planetario non si guarderà negli infiniti spazi del cielo, ma negli abissi del nostro lago. Relatore sarà il giornalista lecchese Stefano Bolotta, che ha già trattato l'argomento in un video molto cliccato su Youtube.

Tutte le invenzioni e un esperimento

Nel corso della serata, che avrà inizio alle ore 21, saranno ripercorse le tappe che hanno portato alla realizzazione del record mondiale di immersione in profondità, ma sarà tracciato anche un profilo psicologico di Vassena, con aneddoti e un focus su tutte le sue geniali invenzioni che hanno precorso i tempi. Non mancherà un originale esperimento per riprodurre l'immersione del sommergibile nel lago.

L'appuntamento è venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 21 al Planetario di Lecco in corso Matteotti 32 a Lecco. Il biglietto d'ingresso è di 6 euro, 4 ridotto. Per prenotare il proprio posto si può utilizzare il seguente modulo o contattare il Planetario di Lecco.