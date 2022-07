Pintupi open Air 2022

Dopo il successo delle prime due edizioni, il Circolo Pintupi di Verderio torna con il Pintupi Open Air, il festival di musica dal vivo che, quest'anno, si terrà per due weekend consecutivi, dal 15 al 24 luglio al Centro Sportivo di Paderno d'Adda.

Il progetto è realizzato dal Circolo Pintupi, dalla Cooperativa Paso di Paderno d'Adda e dai ragazzi della Consulta Giovani Paderno d'Adda, con il patrocinio del Comune di Paderno d'Adda e con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo (Acel Energie - Fondazione Comunitaria del Lecchese - Lario Reti Holding).

Quest'anno l'ingresso sarà libero e gratuito a tutte le serate del festival, mentre il bar, già presente gli scorsi anni con drink vari e birre artigianali, sarà affiancato dal servizio cucina, con salamelle, costine, patatine fritte, piatti vegetariani e vegani, torte e molto altro.

E a proposito di cucina, durante il secondo weekend del festival ci saranno due serate speciali: venerdì 22 luglio una cena con piatti tipici della cucina creola, con un cuoco originario di La Réunion e sabato 23 luglio una cena burkinabé, con cucina tipica del Burkina Faso - organizzata in collaborazione con l'associazione Mehala. Il prezzo delle cene sarà di 12 euro a persona, ed è necessario e obbligatorio prenotarsi scrivendo a pintupiopenair@gmail.com.

Festival "sostenibile"

Come gli anni scorsi, anche quest'anno il Pintupi Open Air si conferma un festival che promuove la cultura della sostenibilità: il servizio bar e la cucina prevederanno l'utilizzo di bicchieri e stoviglie lavabili o in materiale compostabile e sono bandite le bottigliette di plastica per le bevande. Inoltre, l'associazione Pintupi si fa promotrice della mobilità sostenibile, invitando a utilizzare mezzi di trasporto dal minor impatto ambientale per raggiungere il festival: il treno, per esempio, grazie alla vicinanza della stazione ferroviaria di Paderno D'Adda, sulla direttrice Milano-Bergamo; o la bicicletta, per chi abita nei dintorni, con la possibilità di parcheggiare all'interno dell'area del festival in un luogo custodito da alcuni volontari.

Il programma

Apertura bar e cucina h. 18.30, inizio concerti h. 21.30

Venerdì 15 luglio

Nh Orchestra + Olyo!Bollentenh Orchestra + Olyo!Bollente

Sabato 16 Luglio

Open Bridge Night – Serata organizzata dalla Consulta giovani di Paderno d'Adda

Vanarin + Trincea

Domenica 17 Luglio

Da Captain Trips + Kosmodromo + Stranger In My Town + Muflo

Venerdì 22 Luglio

Cena Con Piatti Tipici Della Cucina Creola (prezzo 12 euro, solo su prenotazione a pintupiopenair@gmail.com)

Vintange Violence + Ex-Monroe

Sabato 23 Luglio

Cena con piatti tipici del Burkina Faso (prezzo 12 euro, solo su prenotazione a pintupiopenair@gmail.com)

Viboras + Atta Bengala

Domenica 24 Luglio

Funky Lemonade + Martini Police + Aso + Exe