Pirotta Pellicce compie 60 anni

Sabato 11 novembre, a partire dalle ore 10:00, lo storico negozio di Casatenovo Pirotta Pellicce festeggerà un anniversario importante: 60 anni di attività sul territorio brianzolo!

Presente a Casatenovo dal 1963, nel 2021 il negozio ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “attività storica” da Regione Lombardia: un traguardo importante che sottolinea quanto l’attività, nel corso degli anni, sia sempre stata legata alle tradizioni e all’artigianalità. Dalla sua fondazione a oggi, il laboratorio del negozio a conduzione familiare ha portato avanti con passione l’attività di confezione e riparazione di varie tipologie di capi, occupandosi anche della loro vendita.

Nonostante l’importante tradizione che si porta sulle spalle, Pirotta Pellicce volge il proprio sguardo alla moda del momento con un allestimento insolito del negozio e la presentazione di nuovi capi (cappotti, piumini e pellicce).

Per l'occasione, il negozio applicherà sconti speciali sugli acquisti.

L’appuntamento è per sabato 11 novembre, in Via Roma 4 a Casatenovo, con buffet e gadget per tutti i partecipanti.