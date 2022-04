Pizzoccheri a ritmo di rock: Rekus e Holehouse in concerto a Granozero

Serata musicale di altissimo livello a Lecco: a proporla è il ristorante Granozero, non nuovo ad appuntamenti con il rock d'autore, e anzi sempre più teatro ideale per l'esibizione di artisti internazionali.

Il 4 maggio toccherà al canadese Greg Rekus e all'inglese Tim Holehouse, in tour attraverso l'Europa con i loro show acustici che miscelano le influenze di entrambi, dal folck al punk passando per atmosfere country. Quello lecchese è il quarto di altrettanti concerti che il duo terrà in Italia.

L'evento è organizzato da Granozero con NoReason Booking e permetterà ai fortunati che assisteranno di fondere la buona musica con il buon cibo. Ovviamente, considerata la forte richiesta, è consigliata la prenotazione.

Il menù della serata

Antipasto della casa:

Salumi e formaggi della Valsassina accompagnati da un morbido tortino caldo con verdure

Piatto unico:

Pizzoccheri valtellinesi in formula all you can eat

Il costo è di 25 euro a testa e comprende:

Acqua, quarto di vino, coperto e caffè.