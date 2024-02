San Valentino tra musica, stelle e infinito: al Planetario sboccia l'amore

Tante emozioni al Planetario di Lecco per questa settimana in cui i protagonisti saranno l'amore e l'infinito: due misteri insondabili. Uniti nella musica, il linguaggio più universale.

Per la ricorrenza di San Valentino è infatti previsto per mercoledì 14 un doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22: sarà un vero e proprio volo tra le stelle impreziosito da melodie immortali in collaborazione con il Trio Mousikè (composto da: Emanuela Milani - flauto, Sonia Nava - mezzosoprano, Michele Santomassimo - pianoforte); la parte astronomica e visiva sarà a cura di Loris Lazzati.

L'invito a partecipare è esteso a chiunque e non soltanto alle coppie; il suggerimento è prenotare quanto prima dato che vi sono ancora pochi posti disponibili.

Dall'amore alle profondità del lago

A seguire, venerdì 16, verrà riproposta una conferenza che a novembre fece registrare il sold out in pochissimo tempo: Stefano Bolotta racconterà di Pietro Vassena, genio che esplorò gli abissi, nonché una delle figure più affascinanti del nostro territorio capace di realizzare sogni all’apparenza visionari con la forza dell'ingegno e della tenacia.

Sabato 17 febbraio alle ore 20 al piazzale della funivia di Erna sarà l'occasione per osservare direttamente con i telescopi l'incredibile cielo di questo periodo.

A chiudere la ricca settimana vi sarà la proiezione in cupola alle ore 16.

Per tutte queste iniziative è necessario prenotarsi dal sito www.deepspace.it, dove è possibile trovare anche ulteriori informazioni, nonché i costi.