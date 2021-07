La fisica di Star Wars al Planetario

Sarà mai possibile costruire una spada laser? È plausibile che il Millennium Falcon salti nell'iperspazio? O che la Morte Nera disintegri in un istante il pianeta Alderan?

Chi ama Star Wars sogna che queste cose siano possibili. O forse non si è mai posto il problema, pago dei piaceri che la saga di George Lucas ci regala. I quesiti invece se li è seriamente posti Luca Perri, giovane star della divulgazione italiana. Il brioso astrofisico di Superquark e di Alle falde del Kilimangiaro racconterà i risultati delle sue analisi venerdì 30 luglio alle ore 21 al Planetario di Lecco.

La serata si terrà nel cortile del Belgiojoso, all’aperto, per godere della frescura serale e avere uno spazio ampio. Data l'alta affluenza, in caso di maltempo non saràpossibile trasferire la serata all'interno, ma la si recupererà giovedì 5 agosto. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, riportando i nomi di tutti i partecipanti, alla mail planetariolecco@gmail.com. Non mancate, se non volete correre il rischio di percorrere la rotta di Kessel in più di 12 parsec…

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...