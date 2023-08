Biglietto cumulativo per entrambe le proposte 8 euro

Una serata interamente dedicata al satellite della Terra che da sempre affascina l'uomo e coltiva il suo immaginario. L'appuntamento da segnare in rosso sul calendario è per venerdì 1 settembre al Planetario di Lecco, con un doppio evento a cura di Cecilia Corti, planetarista e insegnante di yoga.

La serata sarà vissuta in due momenti diversi, ma allo stesso tempo connessi. È possibile partecipare a entrambe o a una sola delle due proposte: la prima come pratica di yoga alle ore 20, dal titolo "Moon flow", e la seconda come tradizionale conferenza del venerdì con inizio alle 21.15, dal suggestivo titolo "Moon amour".

Cecilia Corti condurrà i presenti prima in una pratica yoga nel Parco Belgiojoso, quindi all'interno del Planetario tra curiosità scientifiche (e non scientifiche), miti, aneddoti e racconti sulla Luna.

Il biglietto cumulativo per entrambe le proposte è di 8 euro. Per la singola proposta: ridotto (4) e intero (6) standard. Il numero di posti è limitato.