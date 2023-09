Siamo davvero stati sulla luna? Sì, ci siamo stati. Non è questione di opinioni, è un dato di fatto. Eppure, le teorie del complottismo lunare continuano a proliferare e a fare proseliti. Eppure non è difficile smontare da capo a piedi la balzana teoria del falso sbarco lunare. Ed essendo una pratica divertente e ossigeno per lo spirito critico, il Planetario riproporrà la conferenza sulla Moon Hoax (la "Grande Frode Lunare") venerdì 29 settembre alle ore 21.

Dalla bandiera che sventola alle ombre "sbagliate", dall'impossibilità di attraversare le fasce di Van Allen alla ridicola capacità dei computer di allora, tutte le pseudoprove complottiste verranno sottoposte e esaminate. Oltre a presentare le prove inoppugnabili dello sbarco.

Relatore sarà Relatore sarà Gianpietro Ferrario, vicepresidente del gruppo Deep Space e presidente dell'Italian Space and Astronautics Association. Per partecipare occorre prenotare dal sito www.deepspace.it.