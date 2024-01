Il febbraio al Planetario di Lecco inizia con una serata dedicata a una delle più affascinanti domande: come è nata la vita sulla Terra, ovvero la più grande avventura nella storia dell'Universo? Si è ripetuta altrove? È un miracolo, una successione altamente improbabile di coincidenze fortunate oppure una necessità e una comune conseguenza sui pianeti che hanno le condizioni ideali? Che cosa successe nella brodaglia primordiale, su una Terra del tutto inospitale per la vita come la concepiamo oggi, ma ricca di elementi promettenti?

Domande affascinanti a cui cercherà di rispondere Roberto Maggi, per molti anni professore di Fisiologia all'Università Statale di Milano e da sempre referente scientifico per la raccolta Telethon. L'appuntamento è al Planetario di Lecco venerdì 2 febbraio alle ore 21.

Per questo weekend è inoltre prevista, come di consueto, la proiezione in cupola della domenica alle ore 16.

Febbraio ricco di eventi

L'associazione astrofili Deep Space invita a consultare già tutto il calendario del mese di febbraio poiché vi sono appuntamenti imperdibili e carichi di emozioni tra cui la serata evento per San Valentino con una proiezione/concerto in cupola in collaborazione con il Trio Mousikè, e le altre conferenze del venerdì che vedranno in successione: un suggestivo sorvolo del cosmo sino ai confini dell'universo osservabile a cura di Davide dal Prato, il ritorno della conferenza tenuta da Stefano Bolotta (andata in pochissimi giorni sold out a novembre) su Pietro Vassena, genio malgratese che esplorò gli abissi e in chiusura la meccanica della magia disvelata da Lorenzo Paletti.

Per ascoltare l'illustre accademico questo venerdì, nonché prendere visione del calendario in dettaglio e partecipare a tutti gli eventi, ci si deve prenotare sul sito.