Ritorna un appuntamento atteso, che ha caratterizzato le festività natalizie degli anni passati al polo museale di Palazzo Belgiojoso, l'appuntamento con la stella di Natale del Planetario civico di Lecco.

Oggi, venerdì 18 dicembre, alle 21 Franco Molteni, presidente dell'associazione Deep Space che gestisce il servizio per conto del Comune di Lecco, accompagnerà tutti coloro i quali si collegheranno in diretta online sul canale YouTube in un eccezionale viaggio tra astronomia, storia e arte per spiegare uno dei più affascinanti misteri di ogni tempo.

Che cosa era la stella di cui parla Matteo nel suo Vangelo? Un artificio letterario o un vero fenomeno astronomico? In tal caso, quale? Queste domande e a molte altre ancora troveranno risposta questa sera su YouTube o sulla pagina Facebook del Planetario civico.