"Le stelle del rock: lo spazio nella musica popular". È questo il titolo della conferenza che venerdì sera al Planetario sarà tenuta da Stefano Spreafico (giornalista, direttore di Tele Unica e studioso di musica rock).

Il cosmo ha ammaliato e ispirato grandi stelle come David Bowie (proprio oggi, 11 luglio, ricorre il 53° anniversario della pubblicazione del singolo Space Oddity) e gruppi vintage come i Rockets, ma non solo: sarà un viaggio sorprendente nello spazio, nel tempo e nella musica.