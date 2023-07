Yoga e conferenza sui miti al Planetario di Lecco

Il Planetario di Lecco si prepara per una serata dedicata al cielo estivo vissuto in due momenti diversi, ma allo stesso tempo connessi. È possibile partecipare ad entrambi o a una sola delle due proposte: la prima come pratica di yoga e la seconda come tradizionale conferenza del venerdì sera. Appuntamento dunque al 7 aprile.

Il programma della serata

ore 20 - Stelle e asana di una notte di mezza estate

Cecilia Corti - Gruppo Astrofili Deep Space e Odaka Yoga Lecco

Una pratica di yoga per ascoltare il nostro corpo e per rivivere attraverso il movimento alcuni dei miti anche legati al cielo e le intenzioni che questi incarnano.

Aperta anche a chi non ha mai praticato.

- ore 21:15 - Miti e stelle di una notte di mezza estate

Cecilia Corti - Gruppo Astrofili Deep Space

Un viaggio che toccherà diversi luoghi del mondo e diverse culture alla scoperta di affascinanti miti e racconti del cielo estivo.

Biglietto cumulativo per entrambe le proposte: 8 euro

Per singola proposta: ridotto (4) ed intero (6) standard.